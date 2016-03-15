Міжнародні посли закликають продовжити імунізацію проти поліомієліту в Україні
Посол Європейського Союзу, посли Канади і Франції оприлюднили Заяву, в які закликають продовжити вакцинацію дітей проти поліомієліту в Україні і захистити українську і світову спільноту від розповсюдження небезпечної хвороби.
Про це УНІАН повідомили у МОЗ.
Посол Європейського Союзу, посли Канади і Франції оприлюднили Заяву щодо захисту дітей України від хвороб, яким можна запобігти вакцинацією, в якій висловили занепокоєння низьким рівнем імунізації в Україні, що призвів до спалаху поліомієліту – небезпечної хвороби, що становить не лише національну, але й світову загрозу. Потенційне розповсюдження поліомієліту з України до інших країн, якщо імунізація не охопить відповідної кількості дітей, рекомендованої стандартами ВООЗ у відповідь на захворювання поліомієлітом, може перешкодити ліквідації поліомієліту у світі, – вважають вони.
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Міжнародні посли закликали українське суспільство не розповсюджувати необ'єктивні та неправомірні чутки щодо якості вакцини, яка є підтвердженою на міжнародному рівні, не дозволити корупції і політиці стати на шляху громадського здоров'я та захисту українських дітей. Натомість докласти усіх зусиль, аби усі діти, які не отримали необхідної кількості доз ОПВ-вакцини, змогли отримати її якомога швидше і бути захищеними.