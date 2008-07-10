Сором’язливі люди більш схильні до стресу

Люди, які надмірно сором’язливі або страждають від підвищеного неспокою, гірше реагують на емоційне напруження і хвилюються навіть в тих ситуаціях, коли більшість відчувають себе в безпеці. Таким чином, подібні риси вдачі ведуть до розвитком депресії і постійного психологічного стресу.

До такого висновку дійшли фахівці Університету Вісконсіна (США), що вивчили мозкову діяльність, поведінкові реакції і рівні гормонів напруження у мавп. Було зафіксовано, що боязка поведінка або ознаки підвищеної тривожності активують область мозку, названу мигдалиною, яка контролює емоції і відтворює реакції на стресові умови. Учені перевірили результати через 18 місяців і вони виявилися ідентичними.

Такий мозковий механізм, особливо якщо він відмічений в ранньому віці, підвищує ризик для хронічної депресії, різних фобій і токсикоманії. Якщо дитина росте занадто сором`язливою або постійно переживає, нейрони в її мозку подають сигнали мигдалині, щоб підтримувати цей стан і тримати емоції в напрузі протягом тривалого часу, пояснюють неврологи.

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