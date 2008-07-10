Рак щитоподібної залози: є нові ліки

Нові експериментальні ліки, розроблені міжнародною дослідницькою групою, зупиняють формування кров`яних судин усередині пухлини, тим самим припиняючи розвиток раку щитовидної залози.

З 93 пацієнтів, що мали рак, який швидко розвивався, 49 досягли позитивних результатів, приймаючи дифосфат мотесанибу. У 14 з 93 пацієнтів пухлина зменшилася в розмірах, а у 35 відбулася стабілізація розміру пухлини, що продовжується більш, ніж 24 тижні.

Генетичний аналіз 25 пацієнтів показав, що позитивна дія ліків більш виражена у пацієнтів, що мають мутацію пухлини, відому як BRAF V600E. На думку генетиків, зараз необхідно приступити до докладного вивчення даної мутації.

"Відкриття, що пацієнти, які мають певні мутації, чутливіші до дії певних ліків - це приклад того напряму, на якому ми хочемо концентруватися в наших дослідженнях", - заявив Стівен Ширман, професор онкологічного центру унивеситету Техасу.

"Це перша з багатьох спроб песонификувати методи лікування раку щитоподібної залози, залежно від специфіки мутації клітин" - додав він.

В даний час є дуже мало засобів для лікування раку щитовидної залози.

vecherniy.kharkov.ua