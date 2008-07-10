Мистецтво може творити дива

Згідно з новим дослідженням людського мозку, хороша музика може творити з нами дива, повідомляє Scienceblog. Учені сподіваються, що завдяки одержаним знанням вони зможуть розробити нові методи використання музики як лікування людських недугів. Дослідження показало, яким чином музична мелодія може впливати на шкіру, серце і дихання людини.

Учені провели експеримент: прослідкували, як звуки справжнього фортепіано і комп`ютера впливають на діяльність людського організму. Дослідники дійшли до висновку, що звуки тільки професійного інструменту можуть поліпшити вологість шкіри слухача завдяки тому, що музика впливає на центральну частину мозку.

Як говорять самі фахівці, розуміння дії музики на мозок люини і все її тіло допоможе їм розробити ефективні методи музичної терапії. Учені тільки почали дізнаватися, як можливо за допомогою музики систематично впливати на шкіру, серце, легені і гормональну систему людини.

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