Німецькі лікарі з клініки "Шаріте" погодились здійснити медичний огляд Савченко

Про це він заявив під час зустрічі з адвокатами Савченко: Іллею Новіковим, Миколою Полозовим, Марком Фейгіним, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Президент наголосив на завершені консультацій з Німеччиною і згоді лікарів клініки «Шаріте» здійснити візит до Росії і здійснити медичний огляд Надії Савченко», - йдеться в повідомленні.

Глава держави також підкреслив, що Україна підключила Міжнародний комітет Червоного Хреста, і до «медичного захисту Савченко готові долучитись спеціалісти цієї організації».

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Довідка УНІАН. Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім силоміць переправили до Росії. Савченко незаконно утримують в РФ із середини літа 2014 року.

У середині грудня 2015 року російський суд продовжив арешт Савченко до 16 квітня.

Судді вирішили почати оголошення вироку 21 березня. Прокуратура вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі.

Савченко з 4 по 10 березня проводила сухе голодування на знак протесту проти того, що російський суд відмовив їй в останньому слові і відклав засідання до 9 березня.

10 березня посол України у Німеччині Андрій Мельник повідомив, що Україна звернулась до ФРН із проханням направити до РФ лікарів для обстеження Савченко.

Українські медики майже тиждень перебували у Ростові-на-Дону, очікуючи на надання дозволу відвідати льотчицю. Однак 13 березня були змушені залишити Росію, діставши від влади відмову щодо зустрічі з Савченко з метою обстеження стану її здоров'я.

На сьогодні стан Савченко поліпшився.