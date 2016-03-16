Швеція збільшує гуманітарну допомогу для постраждалих на Донбасі українців
10:25, 16 березня 2016Країна
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Королівство Швеція збільшує гуманітарну допомогу для постраждалих на Донбасі від війни громадян України на 3,2 млн євро.
Швеція збільшує гуманітарну допомогу для постраждалих на Донбасі українців на 3,2 млн євро / flickr.com/gwester
Про це міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем повідомила в Twitter.
"Важка ситуація на сході України - 3,7 мільйона людей постраждали, 215 тисяч переміщених дітей. Швеція виділяє додаткові 3,2 мільйона євро на гуманітарну допомогу", - повідомила Вальстрем.
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В цілому гуманітарна допомога Швеції для України тепер становить 14,5 млн євро.
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