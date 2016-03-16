Швеція збільшує гуманітарну допомогу для постраждалих на Донбасі українців

Про це міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем повідомила в Twitter.

"Важка ситуація на сході України - 3,7 мільйона людей постраждали, 215 тисяч переміщених дітей. Швеція виділяє додаткові 3,2 мільйона євро на гуманітарну допомогу", - повідомила Вальстрем.

Читайте такожООН має намір в цьому році залучити на гуманітарні потреби Донбасу $ 298 млн

В цілому гуманітарна допомога Швеції для України тепер становить 14,5 млн євро.