Українські діти отримали право звертатися до ООН щодо порушення їхніх прав

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний закон (№ 0095) проголосували 244 із 350 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Факультативний протокол до Конвенції про права дитини було прийнято резолюцією Генеральної асамблеї ООН 19 грудня 2011 року.

Міністр соціальної політики України Павло Розенко зазначив на засіданні ВР, що «це один з основоположних документів, які захищають і посилюють права дитини».

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За його словами, протокол забезпечує можливість дітям або їх представникам подавати до Комітету ООН з прав дитини індивідуальні повідомлення, в яких стверджується, що діти стали жертвами порушення державою-учасницею будь-якого із прав, передбаченого Конвенцією про права дитини, яку ВР ратифікувала в 1991 році, Факультативного протоколу до Конвенції щодо протидії торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, яка була ратифікована в 2003 році Україною, та Факультативного протоколу до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах, який був ратифікований у 2004 році.

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«Найголовніше, що Факультативний протокол підтверджує і визначає статус дитини як суб’єкта права», - наголосив міністр. При цьому він підкреслив, що, враховуючи складну ситуацію, яка виникла у зв’язку з тимчасовою окупацією частини території України, Факультативний протокол пропонується схвалити з певним уточненням щодо неконтрольованої українською владою території України, «де, на жаль, обмежені права дитини», а українська влада не може гарантувати там виконання цього протоколу.