Рада ратифікувала конвенцію МОП про мінімальні норми соціального забезпечення

За ухвалення відповідного закону проголосували 253 депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Міністр соціальної політики Павло Розенко повідомив, доповідаючи щодо законопроекту, що упродовж багатьох років Україна рухалася в напрямку ратифікації цієї конвенції. «15 років Україна йшла до цього моменту, коли вона може взяти на себе зобов'язання щодо необхідного соціального захисту населення», - сказав Розенко. За його словами, конвенція встановлює мінімальні норми щодо охоплення працюючих соцзахистом, з охорони здоров'я, визначає розмір соціальної допомоги та ін.

Цим законом Україна приєднується до 9 з 15 розділів конвенції. Як зазначив Розенко, йдеться про медичне обслуговування, допомогу у зв'язку з хворобою, допомогу безробітним і пенсіонерам, допомогу інвалідам та їх сім'ям, допомогу у зв'язку з вагітністю і пологами.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту №0091, ця конвенція гарантує громадянам мінімальний рівень базового соціального захисту. Україна взяла на себе зобов'язання приєднатися до цієї конвенції ще в 2006 році, коли Верховна Рада ратифікувала оновлену Європейську соціальну хартію.

Водночас, народний депутат Олена Сотник зазначила, що хоч у законопроекті і зазначається, що його прийняття не потребує додаткових витрат бюджету, - це не так. «Цією конвенцією запроваджується дуже багато стандартів, які ми повинні впровадити. Ці стандарти потребують додаткових розрахунків. Ми не просто ратифікувати конвенцію, ми беремо на себе додаткові зобов'язання», - сказала Сотник. Депутат зазначила, що до законодавства України будуть внесені нові стандарти медичного обслуговування та соціальної допомоги. «Тому я дуже прошу, не просто залишити це на словах, а якщо ми беремо на себе зобов'язання - виконати їх перед населенням», - сказала Сотник.

Багато депутатів критично висловилися щодо мінімальних соціальних стандартів у країні. Зокрема, прожитковий мінімум у 1330 грн було названо нереальною цифрою. «Саме Міністерство соціальної політики визнає, що реальний прожитковий мінімум становить як мінімум 2500 грн на місяць у цінах січня 2016 року на одну людину», - сказав з трибуни депутат Віктор Галасюк.

Як повідомляв УНІАН, Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення діє в 30 країнах, і Україна стане 31 країною, що підпадає під її дію після ратифікації. Конвенція існує з 1952 року.

За словами голови парламентського комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмили Денисової, за деякими показниками соціального захисту Україна перевершує вимоги конвенції. Зокрема, мінімальна ставка допомоги з тимчасової втрати працездатності в Україні забезпечується на рівні 50% середнього заробітку, а конвенція пропонує – не нижче 45%. Мінімальна пенсія за віком в Україні становить 78% від мінімальної заробітної плати, що повністю відповідає вимогам конвенції. Також нормам конвенції відповідають рівень соціального забезпечення в разі нещасних випадків на виробництві і допомога при вагітності та пологах. Водночас, за низкою параметрів соціального захисту потрібно провести посилення забезпечення. Так, сьогодні відповідає лише розмір допомоги інвалідам І групи, яка дорівнює 100% пенсії за віком. Також лише частково відповідають конвенції умови отримання права на пенсію у зв'язку з втратою годувальника.