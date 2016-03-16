В Україні зареєстровано 370 смертей від грипу - МОЗ

В Україні з початку епідсезону зареєстровано 370 смертей від грипу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

«Починаючи з 40-го тижня 2015 року, в Україні зареєстровано 370 вірусологічно підтверджених летальних випадків від грипу, з них у 81,4% визначено вірус грипу типу А(H1N1)pdm09», - йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, в період 7-13 березня 2016 року на грип та ГРВІ захворіло майже 138 тис. осіб, з них 66,8% - діти у віці до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України, порівняно з попереднім тижнем зменшився на 30,7% і становив 35,4 на 10 тисяч населення.

Найвища захворюваність в Україні на грип та ГРВІ зареєстрована у Києві, найменша залишається в Харківській області.

«На 10-му тижні 2016 р. у всіх регіонах України показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищили епідемічні пороги і знаходяться в межах від -31,8% у Рівненській до -79,4% у Харківській областях. Серед осіб, які звернулися за медичною допомогою, питома вага госпіталізованих становить 5,9%, з них 5657 дітей віком до 17 років», - наголошується в повідомленні.