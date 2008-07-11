Регулярне вживання риби смертельно небезпечне

Часте вживання в їжу страв з риби і морепродуктів збільшує ризик зараження смертельно небезпечними для здоров`я захворюваннями. Про це заявив на прес-конференції, що пройшла в Москві заслужений професор МДУ, академік, голова секції хімії РАЕН, експерт ООН з хімічної безпеки Валерій Петросян. На думку вченого, через глобальне промислове хімічне забруднення водного середовища, в організмах морських і річкових мешканців концентруються смертельно небезпечні органічні сполуки ртуті (так звана, метилртуть), яка потрапляючи і накопичуючись в організмі людини, може призвести до необоротних змін, практично непідвладних ефективному лікуванню.

За словами Петросяна, це речовина, яка у багато разів перевищує за ступенем токсичності таку відому отруту як сулема, легко потрапляє в кров і мозок людини, що вживає рибу і морепродукти. Результат – серйозне ураження центральної нервової системи, атаксія (розлад узгодженості в скороченні різних груп м`язів), порушення зору, парастезія (відчуття оніміння, поколювання, повзання мурашок і т.д.), дизартрія (розлад мови), порушення слуху, біль в кінцівках."У водну екосистему Землі щорічно потрапляють десятки тисяч тонн неорганічних з`єднань ртуті, – заявив професор Петросян.

Мікроорганізми в забрудненій ртуттю воді легко переводять неорганічні з`єднання ртуті в іони метилртуті, яка потім потрапляє в організм риб, крабів, кальмарів, креветок і т.д", – відзначив учений.

За його словами, в Європі і Північній Америці організації охорони здоров`я вже виступили з рекомендацією громадянам вживати в їжу рибу і морепродукти не частіше одного разу на місяць. Проте, при цьому, ні в одному супермаркеті світу, включаючи дорогі еко-гастрономи, на упаковках з рибою і морепродуктами, ви не знайдете інформації про вміст в них метилртуті, оскільки проведення аналізу на зміст цієї отрути в продуктах дуже дороге. За словами професора Петросяна, першими з проблемою масового отруєння метилртуттю зіткнулися японці ще 50 років тому, що в їх харчовому раціоні переважають страви з риби і морепродуктів. З тих пір випадки отруєння були зафіксовані практично у всіх куточках світу. На думку вченого, відсутність зливу відходів промислових підприємств в конкретне водоймище не є гарантією його екологічної чистоти. "Дослідження показали, що значна частина шкідливих хімічних елементів потрапляє у водоймища з атмосфери.

Випаровуючись із забруднених водоймищ шкідливі речовини можуть долати значні відстані і випадати в абсолютно іншому місці земної кулі у вигляді атмосферних опадів", – повідомив учений.

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