Біологи розкрили будову вірусу Ебола

Розшифрована структура ключового елементу вірусу Ебола, що викликає смертельну геморагічну лихоманку, ліки від якої доки не створено. Про це повідомляють дослідники з каліфорнійського дослідницького інституту Скріппса.

В статті, опублікованій у четвер в журналі Nature, біологи вперше описали структуру білка, який вірус використовує для проникнення в клітини людського тіла.

"Багато що у вірусі Ебола залишається таємницею. Проте ця структура показала нам, як влаштована принципово важлива складова частина вірусу, і, що дуже важливо, дозволила виявити вразливі місця, які ми можемо використовувати", - говорить провідний автор дослідження Еріка Сафір (Erica Saphire), слова якої цитуються в повідомленні інституту.

Спалах геморагічної лихоманки Эбола вперше був зафіксований в 1976 році в Заїрі і Судані. Штам вірусу, що викликав хворобу в Заїрі (зараз Демократична республіка Конго), відрізнявся неймовірно високою летальністю для вірусних інфекцій - помирали близько 90% хворих. Передбачається, що перше зараження відбулося при контакті людини з хворим твариною. Зокрема, відомо, що цим вірусом можуть бути заражені горили.

Не дивлячись на те, що вірус смертельно небезпечний, надійних ліків від цієї хвороби досі пір не створено.

Структура вірусного білка - глікопротеїну, описана авторами статті, допоможе зрозуміти, як вірус Ебола вторгається в клітини людського організму, і допоможе в створенні вакцини, здатної блокувати цей білок, запобігаючи хворобі й смерті.

Антитіла, що дозволили виявити структуру головної зброї вірусу, були виділені з кісткового мозку одного з тих небагатьох, хто вижив після спалаху лихоманки Ебола в 1995 році в місті Киквіт на південному заході Демократичної республіки Конго. Під час цього спалаху смертність перевищила 90%.

medvesti.ru