Стан здоров'я Надії Савченко залишається невідомим

Віра Савченко не бачила свою сестру Надію з 9 березня, і не знає, в якому вона стані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сестра льотчиці та народного депутата сказала журналістам в кулуарах Київради.

За словами Віри, сестра спілкувалася з адвокатами, і ті розповіли після зустрічі, що Надія почуває себе краще.

«Але що там насправді відбувається з організмом - не відомо. Не відомо, що з нею. Вона заявляє, що все чудово, що все добре, що їй добре», - сказала Віра.

Довідка УНІАН. Савченко в РФ звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім силою переправили її в Росію. Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

Читайте такожСавченко терміново необхідна медична допомога, українських лікарів не допускають Прокуратура вимагає засудити її до 23 років позбавлення волі. Суд у російському Донецьку вирішив почати оголошення вироку 21 березня.

Савченко з 4 по 10 березня проводила сухе голодування на знак протесту проти того, що російський суд відмовив їй в останньому слові.