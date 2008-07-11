Кому яке море підходить для відпочинку?

Який відпочинок без моря? Адже так укріпити здоров`я, як це можна зробити за допомогою морського клімату, неможливо ні в степу, ні в лісі, ні в навіть горах. Але їхати треба туди, де вам буде особисто добре, адже у кожного моря своє обличчя. А окрім цього, у відповідний час, адже той курорт, який літом лікує, взимку може покалічити, і навпаки. Про те, кому яка курортна зона залежно від клімату підійде для оздоровлення, ми поцікавилися у лікаря-реабілітолога Бориса Скачко.

Чорне море

На ПБК сухий клімат: у місяць там зазвичай не більше трьох вологих, задушливих або похмурих днів. А ось на Чорноморському побережжі Росії вологість повітря вища, тому часто буває задушливо, що несприятливо для людей з хворобами серця і легенів. Такий же клімат на чорноморському побережжі Туреччини, а ось клімат на курортах Болгарії і Румунії літом схожий на кримський, тому люди, які страждають від хвороб бронхів і легенів відчувають себе в таких умовах комфортніше. Сонячна активність відносно помірна — без ризику обгоріти можна знаходитися під сонцем до 20 хвилин.

Вода Чорного моря багата мікроелементами. Серед них бром, йод, хлор, натрій, калій, кальцій, магній, сульфати, карбонати... Але мінеральна насиченість невелика — всього 18 г на літр. Хай це не так багато, як в Червоному і Середземному морі, але цілком достатньо для бальнеотерапії. Мінус — температура води іноді може різко мінятися з теплої на холодну — у зв`язку із зміною течій.

Особливості Чорного моря — гірська аеротерапія і можливість природного грязелікування. У горах, гірських і прибережних лісах повітря насичується киснем і ароматами лікувальних трав, із-за чого навіть просто дихаючи людина здійснює практично лікувальну інгаляцію. Важливо в цих умовах не палити — компоненти тютюнового диму глибше проникатимуть в органи дихання.

У прибережних районах Криму є багато озер, що містять цілющу грязь. Якщо обтиратися нею щодня, можна активізувати обмін речовин, ослабити запалення, прискорити зрощення кісток після переломів.

Кому підійде? У Криму корисно відпочити людям, які страждають від бронхолегеневих (ларингіт, бронхіти, астма, емфізема), серцево-судинних (ішемічна хвороба серця, гіпертонія), ревматичних (ревматоїдний артрит, ревматичний поліартрит, що деформує остеоартроз), нирковими захворюваннями (нефрит). А ось чорноморське побережжя Росії сердечникам не підійде (підвищена вологість сприяє спазмам бронхів і перенавантажує серце).

Азовське море

Клімат північного і східного Приазов»я вологий. Вода Азовського моря малосолона і маломінералізована через те, що в нього впадають багато повноводних річок, тому вона менш цілюща, ніж чорноморська. Зате тут дуже рідко буває холодна вода: мілке море добре прогрівається і тому тримає постійно тепло.

Кому підійде? В першу чергу — тим, хто хоче просто зняти хронічну втому. А ось хворим дихальними і серцевими проблемами цей регіон мало підходить — із-за вологості (окрім південного — кримського побережжя Азовського моря, де повітря сухіше).

segodnya.ua