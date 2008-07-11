За добу правоохоронці Луганська виявили 8 фактів обігу наркотиків

10 липня в Луганську обласному центрі співробітниками міліції виявлено 8 фактів незаконного обігу наркотиків. Про це повідомляє прес-служба ЛДУ.

Затриманий 31-річний луганець, у якого виявлено і вилучено близько 2000 грамів речовини рослинного походження.

Співробітниками УР Артемівського РО ЛДУ за місцем проживання раніше судимої 25-річної молодого чоловіка вилучено приблизно 50 грамів марихуани.

«Беркут» на вулиці Радянській затримав 24-річну мешканку Лутугинського району, у якої виявив і вилучив 30 конвалют «трамадолу» і засоби для виготовлення наркотичних речовин.

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