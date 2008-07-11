Рейтинг найнебезпечніших хвороб у чоловіків
Серцевий напад і зупинка серця - на першому місці
Кожен чоловік повинен знати, з чим може зіткнутися. Хороші новини? Всього цього можна уникнути.
Серцевий напад і зупинка серця
Думаю, ці терміни всі чули неодноразово. Але чи знаєте ви, яка різниця між серцевим нападом і зупинкою серця? Це те, що повинен знати кожен чоловік.
Високий кров`яний тиск
Багато чоловіків роками живуть і не підозрюють про те, що високий кров`яний тиск потихеньку руйнує їх артерії. Отже не варто бути одним з них.
Високий вміст холестерину
Те, як чоловіки люблять поїсти, дуже впливає на рівень холестерину в організмі. Небезпечне підвищення рівня холестерину починається вже з 20 років і продовжує підвищуватися. Отже задумайтеся.
Удари
Стоїть на четвертому місці по рахунку смертності серед чоловіків, але більшість з них не зможуть назвати жодного симптому удару. Отже краще з`ясувати це і запобігти небезпеці.
Діабет
Діабет все більше і більше розповсюджується, особливо серед чоловіків. Не ставайте частиною епідемії. Поцікавтеся причинами діабету і постарайтеся запобігти хворобі.
Рак легенів
Ця хвороба до цих пір займає лідируюче місце в причинній смертності від онкологічних захворювань серед чоловіків, а молоді люди продовжують палити. Але, не дивлячись на серйозність хвороби, рак легенів одна з хвороб, яку найлегше попередити.
Колоректальний рак
Неприємна новина: цей рак займає друге місце за показниками смертності від онкологічних захворювань серед чоловіків. Хороша новина: цьому виду раку можна запобігти – у чоловіків він діагностується на ранішій стадії, ніж у жінок.
Простата
Що ж таке передміхурова залоза? Як часто необхідно проводити ректальне дослідження, яке вселяє такий страх? Варто поцікавитися про проблеми, пов`язані з простатою таких, як простатит, ДПГ (доброякісна простатичня гиперплазія) і рак.
Тестикулярна хвороба
Це найпоширеніша причина раку у молодих чоловіків, але вона лікується. Думаю, не перешкодить почитати про рак яєчка і про інші тестикулярні хворобах.
Депресія
Депресія у чоловіків - це досить серйозно: суїцид восьма серед причин смертності у чоловіків. А оскільки симптоми депресії відрізняються від симптомів у жінок, тому найчастіше депресію ніхто не лікує. Отже це потрібно знати.