Рейтинг найнебезпечніших хвороб у чоловіків

Кожен чоловік повинен знати, з чим може зіткнутися. Хороші новини? Всього цього можна уникнути.

Серцевий напад і зупинка серця

Думаю, ці терміни всі чули неодноразово. Але чи знаєте ви, яка різниця між серцевим нападом і зупинкою серця? Це те, що повинен знати кожен чоловік.

Високий кров`яний тиск

Багато чоловіків роками живуть і не підозрюють про те, що високий кров`яний тиск потихеньку руйнує їх артерії. Отже не варто бути одним з них.

Високий вміст холестерину

Те, як чоловіки люблять поїсти, дуже впливає на рівень холестерину в організмі. Небезпечне підвищення рівня холестерину починається вже з 20 років і продовжує підвищуватися. Отже задумайтеся.

Удари

Стоїть на четвертому місці по рахунку смертності серед чоловіків, але більшість з них не зможуть назвати жодного симптому удару. Отже краще з`ясувати це і запобігти небезпеці.

Діабет

Діабет все більше і більше розповсюджується, особливо серед чоловіків. Не ставайте частиною епідемії. Поцікавтеся причинами діабету і постарайтеся запобігти хворобі.

Рак легенів

Ця хвороба до цих пір займає лідируюче місце в причинній смертності від онкологічних захворювань серед чоловіків, а молоді люди продовжують палити. Але, не дивлячись на серйозність хвороби, рак легенів одна з хвороб, яку найлегше попередити.

Колоректальний рак

Неприємна новина: цей рак займає друге місце за показниками смертності від онкологічних захворювань серед чоловіків. Хороша новина: цьому виду раку можна запобігти – у чоловіків він діагностується на ранішій стадії, ніж у жінок.

Простата

Що ж таке передміхурова залоза? Як часто необхідно проводити ректальне дослідження, яке вселяє такий страх? Варто поцікавитися про проблеми, пов`язані з простатою таких, як простатит, ДПГ (доброякісна простатичня гиперплазія) і рак.

Тестикулярна хвороба

Це найпоширеніша причина раку у молодих чоловіків, але вона лікується. Думаю, не перешкодить почитати про рак яєчка і про інші тестикулярні хворобах.

Депресія

Депресія у чоловіків - це досить серйозно: суїцид восьма серед причин смертності у чоловіків. А оскільки симптоми депресії відрізняються від симптомів у жінок, тому найчастіше депресію ніхто не лікує. Отже це потрібно знати.

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