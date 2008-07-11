Косметика для відпочинку: що узяти з собою

Літо – пора подорожей, дальніх поїздок і відпускних пригод. Неминучі збори, хвилювання, багажні і дорожні проблеми: як би узяти з собою все, чим користуємося удома, ні в чому себе не обмежуючи, і в той же час не мати багажних місць, що перевищують наші фізичні можливості. Що ж з перерахованого бажано мати з собою далеко від дому?

Зволожуючі засоби з SPF-фільтром

Зволоження, особливо літом - основний елемент програми догляду за шкірою. У чому ж полягає особливість процесу зволоження нашої шкіри? Процес зволоження підтримує водний баланс шкіри, відновлюючи захисну функцію епідермісу (поверхневого шару шкіри, утвореного ороговілими клітинами), приховує мікроскопічні тріщини шкіри, покриваючи її т.з. захисною плівкою, що запобігає випаровуванню вологи, це у результаті допомагає поліпшити стан шкіри, зберегти її молодість і здоров`я.

Етап зволоження завжди слідує за етапом очищення шкіри.

До уваги: не варто наносити зволожуючий засіб на витерту насухо шкіру, оскільки в цьому випадку вона не зможе утримати необхідну шкірі вологу. Не варто також наносити засіб на абсолютно мокру шкіру, адже тоді крем просто стече. Шкіра повинна бути трохи вологою (легко промокніть її рушником, не розтираючи і не розтягуючи).

Найзручніший варіант – зволожуючий засіб з SPF-фільтром з показником SPF від 15 до 30. Зверніть увагу на універсальність крему: його можна використовувати, як для обличчя, так і для тіла, поєднавши приємне з корисним, узявши один тюбик замість двох. І, крім того, ще зверніть увагу на те, щоб цей засіб був водостійким.

Увага: Крем або лосьйон з SPF-фільтром краще використовувати тільки вдень. Якщо такий крем залишається на шкірі вночі, він закупорює пори, не дає шкірі дихати, тим самим, порушуючи водний і кисневий баланс шкіри, що зрештою може привести до порушення функцій шкіри. У нічний час краще використовувати спеціальний зволожуючий нічний крем, що поновлює шкіру після денних «потрясінь».

Декоративна косметика

Найвиграшніший варіант: поєднання загорілої шкіри з рожевими мерехтливими губами і густими об`ємними віями, можна використовувати ще і світлі тіні з підведенням, тільки акуратно і без надмірностей. Якщо ж хочете ще підкреслити свою засмагу, використовуйте додатково бронзеры - золотисті, коричневі, теракотові відтінки бронзової пудри - на скроні, опуклі частини лоба і підборіддя.

Увага: відтінок тонального крему або пудри (легкої текстури) повинен відповідати кольору Вашої шкіри. Відтінки, які ви використовуєте навесні, здаватимуться дуже світлими на загорілій шкірі, тому потрібно підібрати відтінок потемніше. Іноді засмагла шкіра взагалі не потребує тонального крему. І акуратно приймайте сонячні ванни - сильна засмага може лише все зіпсувати.

Засоби для зняття макіяжу (рідина, спеціальні серветки), тонік для шкіри

Рідкий засіб для зняття макіяжу краще мати на маслянистій основі, щоб підходив, як для ніжної шкіри вік, так і для шкіри обличчя. Спеціальні очищаючі серветки – дуже зручні у використанні: небагато води на поверхню серветки і якісне очищення рук і обличчя в дорожніх умовах забезпечене. Тонік для обличчя і пару ватяних дисків потрібні, щоб освіжитися, якщо немає можливості повноцінно вмиватися.

Засоби по догляду за тілом

Дуже важлива група засобів, про яку весь час чомусь забувають. Сюди входять: гель-скраб для шкіри тіла, що суміщає в собі одночасно засоби для очищення і відлущування шкіри, охолоджує, відновлюючий гель для шкіри після засмаги, живильний лосьйон для тіла.

Увага: після пляжу завжди варто саме в такому порядку використовувати засоби по догляду за шкірою (гель-скраб, що охолоджує, гель після загару, живильний лосьйон), тоді Вам буде забезпечений рівномірна і красива засмага, яка надовго збережеться на Вашій шкірі, забезпечивши їй повноцінний догляд і зволоження.

Парфуми і туалетна вода

Суто за бажанням і лише легкі квіткові свіжі аромати. Літом рекомендується використовувати туалетні води з низьким вмістом ароматизаторів або, наприклад, део-колон - новий ароматизований засіб, що дезодорує, ідеально підходить для цієї пори року.

Увага: у замкнутому просторі купе, салону автомобіля або літака краще обійтися без них. Якщо зовсім не можете – принаймні, не користуйтеся ними при інших пасажирах, це не зовсім ввічливо і коректно.

Щасливого і вдалого Вам відпочинку!

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