Артишок покращує захист серця

Серцево-судинні хвороби – головна причина високої смертності у Великобританії і у всьому світі. Але лікарі придумали новий спосіб захистити здоров`я, знижуючи рівень холестерину за допомогою витримки з листа артишоку. У дослідженні University of Reading добровольцям давали щодня протягом 12 тижнів по 1280 міліграмів артишоковой добавки. Після закінчення експерименту відзначалося скорочення холестерину в крові і, як наслідок, зняття окислювальної напруги з серця.

Розглянута трав`яниста рослина багата різними флавонідами – корисними фітохііикаліями, які володіють сильними протизапальними властивостями. Як говорять британські кардіологи, пониження плазмового холестерину завдяки добавкам з листя артишоку веде до покращення серцево-судинної функції. Крім того, було відмічено, що артишок також запобігає розладам шлунку, порушенням роботи сечових шляхів і кишечника

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