Чисельність населення України за січень скоротилася на 22,4 тис. осіб, до 42 млн 738 тис.

Чисельність населення України станом на 1 лютого 2016 року становила 42 млн 738,1 тис. осіб, що, за оцінками Державної служби статистики України, на 22,4 тис. осіб менше, ніж було на початок січня цього року.

У січні зменшення чисельності населення пояснюється природним скороченням на 24,6 тис. осіб. Водночас міграційний приріст населення за місяць становив 2,2 тис. осіб.

У повідомленні Держстату зазначається, що залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю народжених: на 100 померлих - 56 народжених.

У січні 2016 року, за даними Держстату, в Україні народилося 31 568 дітей, у той час як у січні 2015 року цей показник становив 34 981 дитина. У січні було відзначено скорочення населення на 22 449 осіб, тоді як у січні 2015 року населення скоротилося на 18 053 особи. Водночас кількість іммігрантів перевищила кількість емігрантів на 2 219 осіб у січні цього року, в перший місяць 2015 року цей показник становив 2 253 особи.

У повідомленні Держстату зазначається, що дані наводяться без урахування Криму та зони проведення антитерористичної операції, а чисельність населення оцінюється лише без урахування території Криму.

Як повідомляв УНІАН, чисельність населення України станом на кінець 2015 року становила 42 млн 760,5 тис. осіб, що на 168,8 тис. осіб менше, ніж було на кінець 2014 року.

Навесні 2014 року після анексії Криму й формування зони антитерористичної операції на сході країни у зв'язку з початком активних бойових дій у регіоні чисельність населення України була істотно скоригована й зменшена до 43 млн із 45 млн осіб. Надалі цей показник зменшувався від місяця до місяця.

Востаннє перепис населення в Україні проводився в 2001 році. Організація Об'єднаних Націй рекомендує проводити цю оцінку не рідше одного разу на десять років.