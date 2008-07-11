Україна серед лідерів по випробуваннях ліків на пацієнтах

В умовах абсолютної непублічності в Україні бурхливо розвивається індустрія випробувань нових ліків. Доходить аж до справжнього полювання лікарів за піддослідними пацієнтами. В Україні клінічні випробування нових ліків проводяться з середини 90-х. За словами лікарів, які цим займаються, Україна навіть входить в першу десятку країн світу за якістю і кількості випробувань нових протиракових і психотропних препаратів. Левова частка таких досліджень проводиться на замовлення іноземних фармацевтичних компаній, які розробляють принципово нові препарати.

80% відсотків замовників - американські компанії, підрядчиками яких в Україні виступають місцеві представництва компаній по проведенню випробувань, які безпосередньо й запрошують українських лікарів взяти в них участь. "Як правило спонсор готовий платити великі гроші за проведення випробувань, аби тільки прискорити процес розробки препарату", - розповів керівник однієї з найбільших компаній з проведення таких випробувань в Україні.

Із-за великої конкуренції серед лікарів за замовлення на проведення таких випробувань, трапляються і випадки недобросовісної конкуренції, коли лікарі всіма способами намагаються переманити піддослідних пацієнтів один у одного.

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