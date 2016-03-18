Лікарняних ліжок має бути не більше 60 на 10 тисяч населення - МОЗ

Про це повідомили УНІАН у МОЗ.

Набрав чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України № 51 від 01 лютого 2016 року, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2016 за № 269/28399 «Про затвердження Методики щодо забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення».

Згідно з наказом, протягом місяця структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій мають затвердити детальні покрокові плани оптимізації протягом 2016 року ліжкового фонду закладів охорони здоров’я регіону з відповідними фінансовими розрахунками. Структурним підрозділам надається можливість самостійно регулювати кількість лікарняних ліжок для стаціонарного лікування пацієнтів.

У процесі оптимізації слід враховувати структуру та рівень захворюваності і смертності населення регіону, дотримання вимог уніфікованих клінічних протоколів щодо госпіталізації пацієнтів у стаціонар, використання у лікувальному процесі сучасних медичних технологій, а також існуючу мережу закладів охорони здоров’я, їхнє ресурсне забезпечення, якість надання медичної допомоги, територіальні особливості тощо.

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій мають ухвалити рішення, які б забезпечилиоптимальний баланс між економічною ефективністю та якістю й своєчасністю надання медичної допомоги населенню, враховуючи можливість створення спільних міжтериторіальних медичних закладів або відповідних профільних структурних підрозділів. Цей підхід є актуальним у процесі формування та діяльності об’єднань територіальних громад.

Довідково

Серед основних показників, що свідчать про неефективність використання ресурсів – забезпеченість стаціонарними ліжками цілодобового перебування у відповідності до чисельності населення. За даними ВООЗ у країнах Європейського регіону, де системи медичної допомоги вважаються ефективними, у розрахунку на 10 тис. населення цей показник складає 56,7 ліжок, у країнах Європейського Союзу - 52,8; найвищі показники є у Білорусії та Росії – 110,5 та 81,8 відповідно, найнижчі – у Грузії та Швеції – 25,9. В Україні цей показник складає 87,9 (дані ВООЗ, 2013), що значно перевищує відповідні європейські показники.

Постановою Кабінету Міністрів України встановлюється норматив забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку не більше 60 ліжок на 10 тисяч населення, з урахуванням надання спеціалізованої (вторинної) та високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги, з можливістю коригувати його у бік зменшення, в залежності від захворюваності та регіональних особливостей. Дія Постанови не поширюється на санаторно-курортні заклади, ліжковий фонд яких визначається відповідно до рівня захворюваності за профілем.

Постанова ухвалена на заміну постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 року № 640 «Про затвердження нормативів потреб у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тисяч населення», за якою деякі регіони не привели показник ліжкового фонду до затвердженого нормативу (80). Тому спостерігаються великі регіональні відмінності: від 106,5 – у Чернігівській області до 66,6 – у Закарпатській лікарняних ліжок на 10 тис. населення (за даними станом на 01.01.2015 р.)