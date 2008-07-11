На Вінниччині скажена кішка покусала жінку та 7-річну дівчинку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України у Вінницькій області.

За словами власника домашньої тварини, він помітив прояви агресії та слинотечу в кішки. Однак про те, що це може бути проявом сказу, здогадався лише тоді, коли дізнався про напад кішки на жінку та дитину. Після цього господар знищив тварину.

Тіло кішки для дослідження було направлено до Вінницької обласної державної лабораторії ветеринарної медицини. Фахівці підтвердили висновок господаря – вона була хворою на сказ.

Наразі на село Нове Місто накладені карантинні обмеження. Тварини, які могли перебувати у контакті із хворою кішкою, мають отримати щеплення.

Постраждалі від укусів скаженої кішки наразі перебувають на лікуванні в Тиврівській центральній районній лікарні. Їх стан лікарі оцінюють як задовільний.