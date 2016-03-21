У Дебальцевому в лікарні розгорнули військовий шпиталь з російським медичним персоналом

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"З огляду на значні безповоротні та санітарні втрати особового складу, командування російських окупаційних військ посилює медичний компонент 1 та 2 АК ЗС РФ. На базі центральної міської лікарні Дебальцевого (вул. Луганська) розгорнуто військовий шпиталь, більша частина медичного персоналу якого прибула з Росії", - зазначається у повідомленні ГУР.

Також у розвідці додають, що для обмеження витоку інформації про втрати російських військ, лікування поранених і хворих військовослужбовців ЗС РФ здійснюється в окремому відділенні, що займає весь третій поверх лікарні.