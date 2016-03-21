Росія перекинула в Новоазовськ польовий військовий госпіталь

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, через н.п.Щербак на Донбас перекинуто сім танків, чотири БМП, дві 122-мм РСЗВ “Град”, чотири паливозаправники.

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За даними розвідки, через Ізварине у напрямку Луганська направлено 30 вантажівок з боєприпасами, «у напрямку Донецька – 20 вантажівок у супроводі двох БТР та бронеавтомобіля “Тигр”; до н.п.Ровеньки прийшов ешелон з паливно-мастильними матеріалами, а до Новоазовська – 10 машин медичного забезпечення (польовий військовий госпіталь)».