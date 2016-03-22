У Чорнобильській зоні пропонують створити науково-дослідні лабораторії

Про це на прес-конференції повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

«Ми передбачаємо скорочення території зони відчуження, що дасть можливість реалізувати на непридатних для життя, але прийнятних для роботи територіях інвестиційні проекти. Це можуть бути науково-дослідні території й проекти з альтернативної енергетики», - сказав Зубко.

Водночас він відзначив, що для реалізації цих цілей українському уряду, в першу чергу, необхідно визначити орган, який буде керувати зоною відчуження, займатися залученням коштів і відбором інвестиційних проектів.

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За його словами, таким органом може стати Агентство з управління зоною відчуження, але для цього необхідно підготувати відповідну нормативно-правову базу.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2015 року глава Мінекології Ігор Шевченко заявляв, що міністерство планує скоротити територію Чорнобильської зони відчуження з 30 до 10 кілометрів навколо зупиненої атомної станції.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголосив на необхідності створення умов для підвищення інвестиційної привабливості Чорнобильської зони відчуження, а також розвитку на цій території альтернативної енергетики.

Зона відчуження Чорнобильської АЕС, яка також має назву Чорнобильська зона відчуження, а в 1986-1987 рр. іменувалася 30-кілометровою зоною - заборонена для вільного доступу територія, що зазнала інтенсивного забруднення радіонуклідами внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Зараз площа зони відчуження становить близько 260 тис. га.

Чорнобильська зона включає в себе північ Іванківського району Київської області, де розташовані безпосередньо електростанція, міста Чорнобиль та Прип'ять, північ Поліського району Київської області.