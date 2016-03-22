Україна перейде на літній час 27 березня

Відповідне повідомлення опубліковано на сайті міністерства.

У зв'язку з цим Мінекономрозвитку ініціювало опитування на офіційній сторінці в Twitter з приводу необхідності продовження практики переходів на літній і зимовий час.

На момент написання новини 44% респондентів вважають перехід пережитком минулого, 34% вважають його засобом економії, а решта 22% не визначилися.

Довідка УНІАН. Перехід з літнього часу на зимовий і навпаки в Україні здійснюється окремим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі із зазначенням його часових характеристик.