Україна перейде на літній час 27 березня
13:44, 22 березня 2016Країна
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Міністерство економічного розвитку і торгівлі нагадує українцям про перехід 27 березня на літній час, що передбачає переведення годинників на 1 годину вперед.
mihailobrodskiy.livejournal.com
Відповідне повідомлення опубліковано на сайті міністерства.
У зв'язку з цим Мінекономрозвитку ініціювало опитування на офіційній сторінці в Twitter з приводу необхідності продовження практики переходів на літній і зимовий час.
На момент написання новини 44% респондентів вважають перехід пережитком минулого, 34% вважають його засобом економії, а решта 22% не визначилися.
Довідка УНІАН. Перехід з літнього часу на зимовий і навпаки в Україні здійснюється окремим наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі із зазначенням його часових характеристик.
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