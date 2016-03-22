Призначено нового директора "Укрмедпроектбуда"

Як повідомили УНІАН у МОЗ, наказ про його призначення підписано Міністром охорони здоров’я Квіташвілі вчора, 21 березня 2016 року.

Сьогодні - 22 березня 2016 року - Шутовський приступив до виконання обов’язків на умовах, визначених контрактом.

Він обраний на посаду директора ДП «Укрмедпроектбуд» за результатами проведеного МОЗ України відкритого конкурсу.

*** Дмитро Шутовський, 1984 р.н., має стаж роботи 10 років в сфері архітектури і будівництва, із них більшу частину – на керівних посадах. Розпочинав асистентом керівника проекту СП «Либідь-Плаза», помічником менеджера проектів ТОВ «Сучасні технології будівництва»,м. Київ (2006 рік), останнє місце роботи – керівник проекту ТОВ «Мегалайн Констракшн», м. Київ. Закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури (2006 р.), у 2011 році – Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».