Естонці відтепер не зможуть купити спиртне вночі
09:00, 14 липня 2008Країна
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Прийнято новий закон про алкоголь
Єдині обмеження на продаж алкоголю в Естонії набувають чинності 14 липня.
Відповідно до нового закону про алкоголь, з 14 липня в Естонії вступає в силу заборона на нічний продаж алкоголю вроздріб через магазини і пересувні торгові точки з 22 годин до 10 годин ранку. В той же час закон не обмежує продаж алкоголю в зонах митного контролю аеропорту і на борту водних або повітряних суден.
У місцях громадського харчування і розважальних закладах продаж алкоголю не обмежується, забороняється тільки його продаж на винесення.
Закон був прийнятий парламентом країни 19 червня і оприлюднений в державному віснику Естонії Riigi Teataja 4 липня.
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