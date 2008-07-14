Естонці відтепер не зможуть купити спиртне вночі

Єдині обмеження на продаж алкоголю в Естонії набувають чинності 14 липня.

Відповідно до нового закону про алкоголь, з 14 липня в Естонії вступає в силу заборона на нічний продаж алкоголю вроздріб через магазини і пересувні торгові точки з 22 годин до 10 годин ранку. В той же час закон не обмежує продаж алкоголю в зонах митного контролю аеропорту і на борту водних або повітряних суден.

У місцях громадського харчування і розважальних закладах продаж алкоголю не обмежується, забороняється тільки його продаж на винесення.

Закон був прийнятий парламентом країни 19 червня і оприлюднений в державному віснику Естонії Riigi Teataja 4 липня.

podrobnosti.ua