У центральних та північних областях України очікується сильний сніг, на сході та півдні - зливи

У центральних і північних областях України завтра очікується сильний сніг, на сході та півдні пройде сильний дощ.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні безпеки дорожнього руху ДПП Національної поліції України.

«Сильний мокрий сніг, утворення снігового покриву 10-15 см синоптики прогнозують у Вінницькій, Черкаській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях, на дорогах ожеледиця. А у південних, східних областях та в Кіровоградській і Дніпропетровській областях - сильні дощі», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБабак Тимко II "передбачив" ранню, але затяжну веснуПри таких погодних умовах правоохоронці радять водіям бути особливо уважними, при русі неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху. «Не забувайте про ремені безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки). З особливою обережністю рухатися по мостах та естакадах, в умовах недостатньої видимості користуйтеся ближнім світлом фар або протитуманними фарами», - радять правоохоронці водіям і закликають відмовитися від ризикованого маневрування, яке може привести до створення аварійних ситуацій.