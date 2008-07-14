Ресторани надаватимуть відомості про калорийність

Ресторани в невеликому приморському італійському містечку під Салерно /область Кампанія/ тепер зобов`язані надавати відвідувачам відомості про калорійність пропонованих в меню блюд. Така ініціатива належить мерові міста Ашеа, фізикові за освітою, Маріо Ріццо.

"Моя мета на цій посаді - забезпечувати не тільки економічний розвиток, але і пропагувати здоровий спосіб життя", - сказав мер, стурбований останніми даними статистики. А саме вони свідчать, що число італійських дітей, які страждають від ожиріння, за останні десять років збільшилося вдвічі. Причому до ожиріння більш схильні діти на півдні, ніж на півночі Апеннін - 18,5 % в Ломбардії і 30 % на Сіцілії.

"Ожиріння - актуальна проблема в Кампанії - тут, де ми вирощуємо всі складові для знаменитої середземноморської дієти", - говорить Маріо Ріццо, що рішуче узявся за боротьбу з ожирінням, яке, за даними європейської статистики, приводить до діабету, серцевих захворювань і навіть раку, і на лікування якого доводиться в середньому 7 % витрат охорони здоров`я ЄС.

Власне, мер Ашеа не перший, хто піднімає це питання. Спроба примусити ресторани писати в меню поряд з цінами блюд кількість калорій вже робилася в Нью-Йорку. Проте незабаром федеральний суд ухвалив її непрамрною, не дивлячись на те, що навіть деякі мережі ресторанів швидкого харчування внесли зміни до своїх меню.

Італійська ініціатива направлена на просування здорового харчування, а також є в якійсь мірі контролем за місцевими ресторанами, які зобов`язані використовувати на кухні оливкове масло високої якості, свіжу рибу, фрукти і овочі.

Проте, навіть середземноморська дієта, щоб бути по-справжньому ефективною, повинна бути піддана скрупульозному підрахунку калорій. До речі, нещодавно італійський сенат /верхняя палата парламенту/ офіційно запропонував внести середземноморську дієту до списку нематеріального надбаннь людства ЮНЕСКО як одне з "досягнень самобутньої культури і втілення здорових народних традицій, вироблених століттями". Правда, з подібною ж ініціативою трохи раніше виступили ведучі французькі шеф-кухарі, що відстоюють вітчизняні гастрономічні досягнення. Мексицям же вже було відмовлено у визнанні їх національної кухні культурним надбанням людства.

ami-tass.ru