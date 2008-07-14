На заході України зростає народжуваність

В Україні загалом смертність перевищує народжуваність, і, за даними Світового банку, до 2025 року населення може зменшитися до 37 мільйонів осіб. Між тим, у західних областях демографічна ситуація покращилася.

Приріст населення практично у всіх областях Західної України фіксують медики. На Львівщині торік народилося на 0,5% більше людей, ніж померло, повідомляє «Німецька хвиля». В інших областях цей показник ще вищий.

Релігійність жителів західного регіону, відмова від штучного переривання вагітності дає свій позитивний результат, відзначають чиновники медичних управлінь.

З цим погоджується й експерт, лікар-демограф Анна СЕМЕНЮК. На її думку, саме духовний чинник і діяльність громадських організацій зменшують рівень алкоголізму, наркоманії та суїцидів, що є дуже поширеним явищем на сході України, і збільшує там кількість смертей серед підлітків.

„Але найбільший вплив на демографічну ситуацію має влада. Образно кажучи – населення вмирає від влади. Ми маємо страшну стресову ситуацію в країні, і її створюють політики. Людина не відчуває забезпеченого майбутнього, песимістичні настрої погіршують здоров’я і відповідно демографічну ситуацію”, - вважає А.СЕМЕНЮК.

Історичний фактор - репресії та голодомори, нездорова екологія, низький рівень профілактичного лікування та надання першої допомоги, недоступність медицини для сільського населення - формує песимістичну демографічну перспективу для українців, і грошова допомога жінкам при народженні дитини не врятує ситуацію, науковці про це говорять, але держава не чує, заявляє А.СЕМЕНЮК.