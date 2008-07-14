Нові препарати зменшують ушкодження серця при інфаркті

Американські вчені винайшли принципово новий клас препаратів, що значно зменшують пошкодження серцевого м`яза при інфаркті в дослідах на тварин. Вони можуть в майбутньому стати невід`ємною частиною невідкладної допомоги при цьому захворюванні.

Дослідники з Дитячої лікарні Філадельфії і Університету Пенсільванії вводили мишам з штучно викликаним інфарктом міокарду препарати, що інгібірують фермент гистондеацетилазу (HDAC), який змінює «упаковку» ДНК, а отже, активність генів і синтезу білка. Виявилось, що ці препарати зменшують область пошкодження, тобто ділянка серцевого м`яза, відмерлого в результаті припинення кровопостачання, більш ніж наполовину. Причому ефект зберігається навіть при введенні їх через годину після початку інфаркту.

Подальші дослідження показали, що під дією інгібіторів гистондеацетилази блокується активність генів, відповідальних за загибель кліток серцевого м`яза і підвищену проникність судин серця в умовах зменшення кровопостачання (ішемії). Також було встановлено, що основну роль у відповіді клітин на ішемію грає підтип гистондеацетилази HDAC4.

Якщо ефективність і безпека препаратів буде підтверджена на людях, вони зможуть використовуватися в невідкладній допомозі при інфарктах, а також при операціях на серці.

В даний час інгібітори гистондеацетилази успішно використовуються для лікування епілепсії і деяких злоякісних новоутворень.

medportal.ru