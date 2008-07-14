За півроку українці всиновили 1010 дітей

За підсумками першого півріччя громадянами України усиновлено 1010 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, про це сьогодні поінформував міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, підсумовуючи перші дані роботи у рамках програми підтримки національного усиновлення.

За його даними, водночас за 6 місяців поточного року іноземцями усиновлено 629 дітей.

Міністр нагадав, що 2008 рік в Україні проголошено Роком підтримки національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Ю.ПАВЛЕНКО назвав "великим прогресом" піврічний результат усиновлення.

"У попередні роки усиновлення іноземцями українських дітей суттєво переважало усиновлення самими українцями. У 2006 ця цифра становила 1417, у 2007 – 1477 дітей. Якщо темпи першого півріччя збережуться, результат цього року сягне понад 2 тисяч. Це значить, що на 600 діток більше, ніж торік, отримають нові сім’ї", - наголосив Ю.ПАВЛЕНКО.