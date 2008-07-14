Втому подолають народні засоби

Більшість людей перебувають у стані фізичної і розумової перевтоми через постіне недосипання, надмірних навантажень протягом тривалого часу, недостатнього відпочинку. Подолати втому допоможуть засоби народної медицини.

Засіб 1. Для приготування цього засобу вам буде потрібно 150 г кореневищ імбиру залити 0,8 л горілки і настояти протягом 2 тижнів, періодично струшуючи.

Після закінчення цього часу настій потрібно процідити, а залишок віджати. Настоянку слід приймати 2 рази на день по 1 чайній ложці, запиваючи водою або сухим вином.

Засіб 2. Приготуйте суміш з 250 г травневого меду, 350г кагору, а також 150г соку листя 3-5-річного алое. До того як зрізати листя, рослину не поливати протягом 3-5 днів, а після того, як листя буде зрізано, його необхідно потримати 7-8 днів в темному холодному місці. Одержану суміш настоювати протягом тижня у холодильнику, періодично струшуючи. Настій приймають за півгодини їжі 3 рази на день по 1 столовій ложці.

Засіб 3. Приготуйте відвар коріння дивосила - 15 г сухого подрібненого коріння дивосила залити півсклянкою і варити протягом півгодини. Після закінчення цього часу відвар слід процідити, додати півсклянки цукру і нагрівати до повного розчинення, після чого, змішати одержану суміш з 0,5 л горілки. Довести засіб до кипіння і охолодити. Щодня необхідно приймати по 50 г наливки.

Засіб 4. Змішайте 1 столову ложку меду з 1 столовою ложкою подрібненого кореня дивосила і залийте суміш 0,7 л кагору або портвейну. Варіть засіб протягом 10 хвилин, а після закінчення цього часу дайте настоятися до охолодження і процідіть. Приймайте 2-3 рази на день після їди по 50 мл.