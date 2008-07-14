Як захистити волосся від сонця

Навіть у домашніх умовах можна робити маски для волосся, які допоможуть захистити волосся від сонця і відновити ушкоджене. Радимо скористатися кількома рецептами для всіх типів волосся, яке допоможе волоссю лишатися красивим і здоровим навіть під пекучими сонячними променями. Якщо у вас нормальне волосся, то скористайтеся таким засобом. Для його приготування вам потрібно буде розтерти 1 сирий жовток, після чого, додати до нього 1 столову ложку меду, 1 столову ложку оливкового масла, а також 1 чайну ложку вишневого соку. Всі інгредієнти слід ретельно перемішати між собою, після чого, готову маску потрібно нанести на волосся і залишити на 20 хвилин.

Після закінчення цього часу змийте маску теплою водою.

Для сухого волосся добре підійде така маска - змішайте половину столової ложки мигдалевої олії, 1 столову ложку цибулевого соку, 1 столову ложку огіркового соку. Суміш увітріть у шкіру голови і розподіліть по всій довжині волос. Залиште маску на 5 хвилин, а після вимийте голову м`яким шампунем, після чого, промокніть волосся і дайте йому висохнути без використання фену.

Якщо у вас жирне волосся, то краще всього робити таку маску. У один літр киплячої води всипте 2 столових ложки подрібненого листя м`яти, 2 столові ложки висівок, половину столової ложки подрібненого листя меліси. Накрийте засіб кришкою і на слабкому вогні прокип`ятіть протягом 10 хвилин. Після закінчення цього часу у відвар необхідно додати 1 чайну ложку куховарської солі, після чого, прокип`ятити ще протягом 5 хвилин. Після закінчення цього часу відвар потрібно процідити і дати остигнути, після чого, використовувати його разом шампуня при митті голови. Ввітріть відвар в шкіру голови, розподіліть по всій довжині і залиште на 2-3 хвилини, після чого змийте теплою водою, а потім обполосніть прохолодною.