Розвантажте свій організм

Розвантажувальні дні допомагають нашому організму відпочити від звичного обсягу їжі та навіть скинути зайву масу тіла. Їх корисно проводити у літню спеку, коли перевантаження шлунка ні до чого доброго не приводить. Якщо ви влаштовуватимете собі фруктово-овочеві дні раз на тиждень, то ви відчуєте себе значно легше.

День перший: одна середнього розміру груша, по два огірки і помідори, ось що складатиме ваш денний раціон. Цей набір продуктів слід розділити на три-чотири прийоми, які мають проходити через кожні чотири-шість годин.

Якщо ж терпіти голод не до снаги, то можна до цього раціону додати сто грамів чорного хліба. А ось вибір напоїв найрізноманітніший, ви можете собі дозволити мінеральну воду, натуральні свіжовичавлені соки або зелений чай без додавання цукру.

День другий. Ваше меню цього дня включає лише морквяно-яблучний салат, який дуже простий в приготуванні. Для цього лише треба натерти на тертці моркву і яблука по три штуки, а заправити салат слід однією столовою ложкою меду. З`їсти цю страву можна за два-три прийоми, додавши до нього сто грамів чорного хліба, або одне яйце, зварене круто. Напої ті ж, що і в попередньому дні.

День третій. На сніданок можна з’їжте один апельсин або грейпфрут.

На обід два банани і п`ятдесят грамів сиру твердих сортів. На вечерю приготуйте собі салат: триста грамів більголовкової капусти, один болгарський перець, одна столова ложка олії. Набір напоїв не міняється. Будь-який із запропонованих варіантів може застосовувати, як окремий розвантажувальний день, а може в комплексі, як дієта.