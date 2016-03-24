Кабмін ухвалив постанову щодо реімбурсації вартості препаратів інсуліну

Відповідну постанову «Про затвердження Порядку відшкодування вартості препаратів інсуліну» ухвалено Кабінетом Міністрів України на виконання постанови КМУ від 5 березня 2014 року № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну».

Постанова «Про затвердження Порядку відшкодування вартості препаратів інсуліну» дозволить запровадити механізм відшкодування вартості препаратів інсуліну аптечним закладам за відпущені ними хворим на діабет препарати інсуліну. Відшкодування здійснюватиметься на рівні затвердженої МОЗ України референтної ціни (ціни відшкодування) на лікарський засіб, з урахуванням надбавок, податків та зборів.

Витрати, пов’язані з відпуском препаратів інсуліну, здійснюватимуться за рахунок цільових видатків місцевих бюджетів на безоплатне забезпечення такими препаратами осіб, хворих на діабет.

Процедура реімбурсації вартості лікарських засобів аптечним закладам здійснюватиметься на рецептурній основі відпуску препаратів та є загальноприйнятою практикою забезпечення лікарськими засобами амбулаторних пацієнтів у європейських країнах.

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Станом на 01 січня 2016 року за даними Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України в країні зареєстровано 1 223 604 хворих на цукровий діабет (без урахування даних Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та території Донецької та Луганської областей, що не підконтрольні Україні). Із них понад 200 000 пацієнтів є інсулінозалежними.