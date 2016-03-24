Всесвітній день боротьби з туберкульозом: найуразливіша група - діти

ВООЗ і партнери сприяють розвитку діалогу і співпраці, які по-новому об'єднують індивідів та спільноти, щоб покласти кінець епідемії туберкульозу.

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Всесвітній день боротьби з туберкульозом відзначається щороку 24 березня. Це дає можливість підвищити інформованість про величезний тягар цієї хвороби. Враховуючи, що щорічно помирає півтора мільйона хворих на туберкульоз, ця хвороба є найбільш смертоносною інфекційною хворобою у світі. Туберкульоз, подвійна інфекція туберкульоз і ВІЛ та туберкульоз з множинною лікарською стійкістю становлять загрозу для розвитку та глобальної безпеки в охорони здоров'я. Цей день також дозволяє звернути увагу на більш енергійні глобальні зусилля, що робляться в рамках Цілей сталого розвитку, для ліквідації епідемії туберкульозу до 2030 року.

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Україна належить до країн з високим рівнем захворюваності на туберкульоз.

У 1995 році, за критеріями ВООЗ, в Україні було оголошено епідемію туберкульозу. На сьогодні епідемія туберкульозу в Україні подолана, але наша країна належить до держав з високим рівнем захворюваності на туберкульоз. На жаль, дійсного показниказахворюваності на туберкульоз ми не мали і не маємо, тому що певна кількість хворих на туберкульоз не виявляється. Якщо подивитися на дані офіцйної статистики, то сьогодні ми маємо зменшення захворюваності порівняно з 2013 роком (у 2013 році цей показник був 67,9 на 100 тисяч населення, у 2014 році – 59,5 на 100 тисяч населення).

Останнім часом проблема поглибилася ВІЛ-асоційованим туберкульозом: серед хворих на туберкульоз багато ВІЛ-інфікованих і навпаки. Сприяє процвітанню туберкульозу і діабет. Хворі на діабет належить до групи ризику щодо туберкульозу.

Туберкульоз в основному передаться повітряно-крапельним шляхом. За даними світової літератури, серед хворих на туберкульоз, які не виділяють і ніколи не виділяли бактерій туберкульозу (так звана закрита форма), вони є джерелом інфікування здорових людей у 70% випадків. Хвора на туберкульоз людина, незалежно від того, чи виділяє вона мікобактерії, чи ні, є джерелом інфікування оточуючих.

Проблемами у фтизіатричній службі лишаться своєчасне виявлення туберкульозу та ефективне лікування. Найбліьш вразливою групою є діти, і тут важливою є первинна профілактика туберкульозу – вакцинація вакциною БЦЖ у період новонародженості.