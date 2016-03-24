АМКУ припинив розгляд скарг компанії "Ліки України"

«Припинено розгляд скарги ДАК «Ліки України», - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними прес-служби, АМКУ прийняв відповідне рішення у зв'язку з відкликанням компанією скарг на медустанови в Миколаївській, Київській та ряді інших областей. У той же час колегія Комітету відмовила у задоволенні скарг компанії на медустанови в Тернопільській, Черкаській, Вінницькій, Закарпатській областях.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому 2016 року компанія «Ліки України» поскаржилася в АМКУ на ряд медустанов у Донецькій, Хмельницькій, Черкаській, Київській, Миколаївській, Харківській, Тернопільській та Вінницькій областях. На час розгляду скарг процес закупівлі медикаментів в зазначених установах було призупинено.

Державна акціонерна компанія «Ліки України» займається розробкою балансів державних ресурсів лікарських засобів і виробів медичного призначення, поповненням держрезерву лікарських засобів на випадок стихійного лиха, катастроф, епідемічних захворювань, а також імпортом та реалізацією на внутрішньому ринку наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів, бере участь у закупівлі медикаментів, медвиробів для державних, регіональних та місцевих потреб.