Стан здоров’я Савченко зараз не викликає серйозних побоювань - адвокат

Стан здоров’я української льотчиці Надії Савченко, засудженої в Росії до 22 років ув’язнення, на даний час не викликає серйозних побоювань, заявляє її адвокат Марк Фейгін.

«Надія Савченко зараз не тримає сухого голодування і не дотримується правил суворого голодування. Вона вживає так звані дитячі суміші. У грудні минулого року вона починала голодування, не вживаючи взагалі ніякої їжі, а після трохи менш ніж місяця вона почала пити органічні суміші, які дають при примусовому голодуванні у системі Федеральної служби виконання покарань (ФСВС), вона їх добровільно почала приймати. Тому зараз серйозних побоювань за її здоров’я немає, ті наслідки більш жорсткого голодування, як і сухого, закінчилися», – сказав Фейгін Радіо Свобода.

Однак, за словами захисника, зробити більш конкретні висновки про здоров’я української льотчиці можна буде лише після обстеження фахівцями.

Як заявив Фейгін, на його думку, Савченко не готова до нового сухого голодування, яке вона погрожує відновити.

Адвокат також додав, що не зрозуміло, на якій підставі ФСВС Росії робить висновки про стан здоров’я українки, оскільки в ізоляторі медик вимірює тільки її температуру тіла і артеріальний тиск.

Раніше в медичному управлінні ФСВП Росії заявили, що голодування Савченко не несе серйозних ризиків її здоров’ю. У відомстві сказали, що у тюремних медпрацівників є всі умови для надання українці будь-якої медичної допомоги.

Донецький міський суд Ростовської області Росії 22 березня засудив Савченко до 22 років колонії загального режиму, визнавши її винною у вбивстві двох російських журналістів під Луганськом влітку 2014 року. Савченко вирок не визнає. Правозахисні організації вважають її політичним в’язнем.

Президент України Петро Порошенко назвав процес у справі Савченко «ганебним судилищем» і закликав свого російського колегу Володимира Путіна виконати обіцянку і повернути Савченко до України. Він додав, що натомість Київ готовий передати Росії двох російських військовослужбовців, затриманих на Донбасі минулої весни.

У Кремлі заявили, що рішення щодо видачі Україні або обмін Савченко може ухвалити тільки Путін.