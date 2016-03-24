В Кабміні обіцяють зрушити з мертвої точки будівництво нового корпусу лікарні "Охматдит"

Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко обіцяє зрушити будівництво нового корпусу лікарні «Охматдит» з мертвої точки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він сказав під час інспекції цього будівництва.

«У минулому році в бюджеті було передбачено 500 млн. грн. на будівництво нового корпусу Охматдиту, які не були реалізовані в повному обсязі, і будівництво не зрушилося з місця. Саме тому після звернення народних депутатів була створена робоча група. Спільними зусиллями ми відпрацюємо маршрутну карту, щоб довести будівництво, яке тягнеться уже 5 років, до логічного завершення», - йдеться в повідомленні.

«Ми маємо перспективи добудови нового корпусу Охматдиту. Держава виділила кошти – 395 млн. гривень цього року. На відкритому конкурсі обрано нового керівника ДП «Укрмедпроектбуд» - це Дмитро Шутовський, людина, яка може взяти на себе відповідальність. Зараз перед нами стоїть завдання визначити пріоритети – що потрібно зробити у цьому році, яким чином побудувати ефективне використання грошей», - зазначив Зубко.

Читайте такожГоловним розпорядником коштів для завершення будівництва в Охматдиті визначено МОЗ За його словами, в першу чергу необхідно привести будівлю у відповідність до технологічних принципів тепло-волого режиму. І головне – забезпечити можливість запуску окремого приміщення, яке вже цього року запрацює.

«Якщо Кабінет міністрів України, Міністерство охорони здоров’я, ДП «Укрмедпроектбуд», Опікунська рада «Охматдиту» і головний лікар Охматдиту працюватимуть разом, без суперечок, ми зрушимо цю справу з місця», - додав Зубко.

24 березня відбулася інспекція будівництва нового корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».