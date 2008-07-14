Діти з оздоровчого табору потрапили в лікарню

13 липня в Івано-Франківській області 6 вихованців дитячого оздоровчого табору “Дружба”, що в селі Мала Тур’я Долинського району, госпіталізовано до лікарні з Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив в.о. головного санітарного лікаря Долинського району Михайло ПЕТРУШКА.

Він уточнив, що 4 дітей потрапили у реанімаційне відділення Долинської районної лікарні, 2 - в інфекційне.

“Поки що говорити, чи це є харчове отруєння, офіційних медичних підтверджень немає”, - наголосив в.о. санітарного лікаря району . За його словами, “остаточну причину інфекції знатимемо через три дні - за результатами аналізів тих дітей, котрі лежать в лікарні”.

Він також повідомив, що ще у суботу ввечері, 12 липня, діти скаржилася на болі в животі. Учора дітей і весь персонал додатково обстежила бригада педіатрів з району. “Відібрано проби продуктів харчування з місцевої їдальні», - додав він.

У оздоровчому таборі “Дружба” відпочиває 398 дітей. Вартість однієї путівки – 1 тис. 440 грн.