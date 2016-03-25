На Харківщині зафіксовано випадок сибірки - ДержСЕС

З метою виявлення джерела iнфекцiї, причин зараження, можливих факторiв передачi збудника Держсанепідслужбою у Харківській області для лабораторних досліджень відібрано необхідні зразки, дослідження тривають.

У вогнищі організовано комплекс профілактичних та протиепідемічних заходів. Фахівці ветеринарної служби за адресами мешкання контактних осіб вилучили залишки туші тварини, яку разом з малоцінним інвентарем спалено на подвір’ї. У населеному пункті організовані ветеринарні карантинні заходи. За контактними особами встановлено медичне спостереження та призначено антибіотикопрофілактику, станом на 23 березня всі люди здорові.

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Держсанепідемслужба повідомляє, що хворi на сибiрку тварини заразні під час перiоду хвороби, видiляють збудник у зовнiшнє середовище з сечею, фекалiями, молоком, кров'янистими видiленнями. Пiсля їхньої загибелi заразними можуть бути усi органи i тканини, в тому числi шкіра, вовна, кiстки, роги, копита, кров.

Продукція, яка продається у магазинах та на ринках проходить обов’язковий контроль. Купуючи ж продукти у несанкціонованих місцях, з рук, або ж у сусідів чи знайомих не можна бути впевненим у її якості та безпечності.

В Україні серед людей останній випадок захворювання на сибірку було зареєстровано у 2012 році. Всього за період з 1995 по 2015 роки на території України було зареєстровано 83 випадки захворювань людей. Найбільш неблагополучною епідемічна ситуація була в 1997 році, коли зареєстровано 38 випадків захворювань та в 1999 році – 14 випадків. Основними причинами виникнення захворювання людей були грубі порушення ветеринарно-санітарних правил утримання, забою, реалізації м’ясної продукції, без відповідної санітарно-ветеринарної експертизи.

В Україні несприятливий прогноз щодо сибірки, оскільки на території країни нараховується 13,5 тис. стаціонарно-неблагополучних пунктів. Тому тваринницька продукція проходить пильний контроль перед потраплянням до торгової мережі. Але нікому не варто втрачати пильність.

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Сибiрка (Anthrax) - особливо небезпечна гостра iнфекцiйна хвороба з групи бактерiальних зооантропонозiв, спричиняється спороносною паличкою сибірки. Зараження людини сибiркою виникає внаслiдок проникнення збудника через пошкоджену шкiру тiла (подряпини, садна, дрiбнi порiзи) та слизовi оболонки при доглядi за хворими тваринами, розтинi трупiв, зняттi шкiри, розробцi туш хворих тварин. Зараження можливе при контактi з рiзними видами сировини, отриманої вiд хворих тварин, при вживаннi в їжу м'яса хворих тварин, а також через укуси кровосисних комах. Не виключається зараження через забрудненi збудником грунт або предмети.

Передача сибiрки вiд хворої людини здоровiй не зафіксована. Хвора на сибiрку людина - це "бiологiчний тупик".