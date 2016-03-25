Румунія готова прийняти на оздоровлення українських дітей з Донбасу, які проживають в зоні АТО

Про це повідомив посол Румунії в Україні Корнел Іонеску під час зустрічі з уповноваженим президента з прав дитини Миколою Кулебою, повідомили УНІАН у прес-службі Адміністрації президента.

Зазначається, що співрозмовники обговорили питання співпраці між Україною та Румунією в сфері захисту прав дітей та відзначили необхідність поглиблення співпраці з метою впровадження в Україні європейських стандартів захисту прав дітей, що сприятиме прискоренню євроінтеграційних процесів в Україні.

«За 18 років реформ Румунії вдалось побудувати ефективну дітоцентричну систему, орієнтовану на сімейне виховання та підтримку сім’ї. Зокрема, зменшилась кількість дітей, які проживали в інтернатних закладах, зі 100 тис. до 20 тис. дітей. Шляхом перерозподілу коштів, вивільнених у процесі деінституціалізації, були створені умови для розвитку інклюзивної освіти, системи раннього втручання, розроблені стандарти надання соціальних послуг, максимально наблизивши їх до споживачів», - йдеться в повідомленні.

«Для України, яка зараз лише робить перші кроки на шляху деінституціалізації, досвід Румунії є досить корисним - як країни колишнього пострадянського простору, яка здійснила реформу інтернатних закладів в умовах, подібних до України», - цитує Кулебу його прес-служба.

Під час зустрічі сторони висловили готовність до подальшого поглиблення українсько-румунських відносин у реформуванні закладів інституційного догляду та вихованні дітей. Зокрема, було домовлено про здійснення робочої поїздки за участі керівників центральних органів виконавчої влади для безпосереднього ознайомлення з досвідом.

Крім того співрозмовники обговорили можливість співпраці в питаннях надання підтримки та допомоги дітям, які проживають в зоні проведення АТО. Посол Іонеску повідомив Кулебі про готовність румунської сторони прийняти на оздоровлення українських дітей з Луганської та Донецької областей, які проживають в зоні зіткнення.

Уповноважений подякував румунській стороні за підтримку, яка надається Україні, зокрема щодо допомоги дітям, які постраждали від військового конфлікту, та висловив готовність до подальшої плідної співпраці.