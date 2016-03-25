У ВР напревлено нову редакцію закону "Про дитяче харчування"

«Мінагропрод тримає на особливому контролі питання розвитку галузі дитячого харчування. Отже, з метою спрощення ведення бізнесу Мінагропрод залучив широке коло фахівців і підготував нову редакцію Закону України «Про дитяче харчування». Документ був схвалений на засіданні Кабінету міністрів і направлений на розгляд у Верховну Раду», - цитує Ковальову прес-служба.

Прес-служба повідомила, що, за даними Національної асоціації виробників дитячого харчування, молочно-консервної та сокової продукції «Укрконсервмолоко», понад 80% внутрішнього попиту на продукти дитячого харчування задовольняється за рахунок продукції вітчизняного виробництва. Інвестиційна привабливість галузі підтверджується насамперед будівництвом і реконструкцією в минулому році п'яти заводів з виробництва дитячого харчування.

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Законопроект «Про дитяче харчування» зареєстрований у Верховній Раді України 22 січня 2016 року під №3808. Головною метою законопроекту є спрощення ведення бізнесу у сфері дитячого харчування - для цього, зокрема, в новій редакції закону виключена рудиментарна норма про отримання статусу спеціальної сировинної зони для виробництва дитячого харчування. Однак, як зазначають у Мінагропроді, це не означає послаблення контролю за безпекою продукції, оскільки законопроектом визначено, що центральний орган виконавчої влади, який формує і реалізує політику в сфері охорони здоров'я, визначає вимоги до сировини, яка може використовуватися при виробництві дитячого харчування.

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За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, на сьогодні частка дитячого харчування вітчизняного виробництва в структурі споживання українців займає близько 75%, у тому числі з молочних і кисломолочних продуктів - більше 95%.

В Україні працює 13 підприємств, що займаються виробництвом дитячого харчування, при цьому тільки три з них мають окремі потужності по виробництву даної продукції – «Яготинське для дітей» (смт. Згурівка, Київська область), «Данон» (Кременчук) і «Вімм-Білль-Данн» (Вишневе, Київська область).