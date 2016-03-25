За кордоном проходять лікування 20 поранених бійців АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міністерства оборони України Вікторія Кушнір на брифінгу в Києві.

«20 поранених українських військовослужбовців проходять лікування за кордоном. Із них 14 - у Німеччині, 4 - у США, по одному - у Польщі та Латвії», - сказала речник.

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За її словами, у закладах охорони здоров’я Міноборони на лікуванні та контролі перебуває 65 військовослужбовців Збройних сил України та 1 військовослужбовець інших військових формувань, поранених в ході АТО.

17 військовослужбовців ЗСУ проходять реабілітацію у санаторно-курортних закладах. Всього з початку року реабілітаційне лікування пройшли понад 130 учасників АТО.