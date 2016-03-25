В українських яйцях, що постачалися до в Ізраїля, сальмонели не виявили

«Ізраїльська сторона дала завдання максимально швидко відкрити ринок яєць», - сказав він.

«Ані ізраїльська сторона, ані українська, не підтвердили сальмонелу в українських яйцях. Українські яйця є чистими і здоровими», - додав Павленко.

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Міністр зазначив, що українські підприємства вже готові відновити постачання. Однак ринок залишиться закритим до відповідного розпорядження про відкриття з боку ізраїльських ветеринарних відомств.

«З нашого боку є готовність хоч з понеділка, зараз питання до ізраїльських санітарів і фітосанітарів, коли вони будуть готові відкрити ринок», - додав Павленко.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Міністерство сільського господарства Ізраїлю припинило постачання яєць українського виробництва у зв'язку з підозрами про наявність у продукції бактерії сальмонели. Експорт було призупинено на час проведення необхідних досліджень.

Україна запропонувала Ізраїлю лабораторно перевіряти кожну партію яєць для зняття побоювань і обмежень після інциденту.

У січні після проведених міністерством досліджень Павленко зазначив, що українська продукція не була заражена сальмонелою.