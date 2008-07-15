Учені: Міцний сон покращує пам`ять

Як вважаютьвчені, одним з кращих способів поліпшити пам`ять може бути міцний нічний сон.

В результаті досліджень встановлено, що якість нічного відпочинку має велике значення для функціонування мозку наступного дня.

Міцний сон робить міцнішими зв`язки між нервовими клітинами мозку, які, у свою чергу, грають ключову роль в процесах вивчення і запам`ятовування.

Дослідження проводилося фахівцями Женевського університету.

Учені працювали з групою добровольців, які повинні були отримувати нову навичку (наприклад, повторення шляху об`єка на екрані комп`ютера за допомогою джойстика) або запам`ятати картинку.

Після цього частина учасників експерименту спала протягом восьми годин, а інші не спали зовсім або могли прилягти відпочити лише на короткий час.

Наступного дня їм пропонувалося повторити завчений навик або відтворити картинку. При цьому фахівці проводили сканування мозку учасників експерименту.

Ті, кому вдалося виспатися, демонстрували кращі результати, і їх мозок функціонував краще.

Керівник проекту Софі Шварц вважає, що сон має консолідуючий ефект на завчений матеріал і укріплює асоціативні зв`язки.

При цьому Софі Шварц відзначає, що поки не вдалося з`ясувати, скільки годин сну мають оптимальний ефект для пам`яті.

"Ми хочемо зрозуміти, які процеси задіяні в запам`ятовуванні і відтворенні, і спробувати впливати на них", - говорить Софі Шварц.

Ніч - час сортування

За словами Ніла Стенлі, британського фахівця у області сну, результати досліджень підкреслюють важливість повноцінного сну вночі.

При цьому, згідно з результатами проведених у Великобританії опитувань, лише кожен п`ятий британець спить по вісім годин на добу.

"Сон - це не втрачений час, він має найважливіше значення для процесів запам`ятовування і вивчення, - підкреслює Ніл Стенлі. - Протягом дня ми одержуємо нову інформацію, а вночі ми її сортуємо".

"Люди скаржаться, що їм не вистачає часу поспати, але в нашому суспільстві з безперервним потім інформації ми повинні приділяти більшу увагу сну", - іил Стенлі.

news.bbc.co.uk