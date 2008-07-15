Бути оптимістом корисно для здоров`я

Університет Рочестера University of Rochester Medical Center підтвердив стару істину, що оптимістичний настрій позитивно впливає на здоров`я. Проте ця закономірність вірна тільки для чоловіків.

Висновок про благотворну дію оптимізму був зроблений після опитування приблизно 3 тис. чоловік у віці 35-75-ти років, які раніше ніколи не скаржилися на проблеми з серцем. У 1990 році всіх їх попросили оцінити шанси на те, що в найближчі п`ять років вони перенесуть інфаркт.

Як виявилось, чоловіки необ`єктивно оцінюють свій стан. Так, помилялися половина представників сильно статі, які заявили, що їх шанси на інфаркт є низькими, - медичне обстеження показало, що їх шанси оцінюються, як "середні" або "високі". Жінки продемонстрували набагато вищу якість оцінок.

У 2007 році була проведена перевірка старих анкет і з`ясована доля людей, опитаних і обстежених півтора десятиліття тому. Як виявилось, чоловіки, які переоцінювали свій стан (тобто, проявляли більший оптимізм), в три рази рідше гинули в результаті серцевих нападів, ніж ті, хто оцінював його об`єктивно або недооцінював.

Детальний опис дослідження опублікує журнал Annals of Family Medicine.

newsland.ru