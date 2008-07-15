В Саудівській Аравії розділили сіамських близнят

У Медичному центрі імені короля Абдель Азіза в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройшла операція по розділенню тримісячних сіамських близнят з Марокко. , пройшло успішно, повідомляє еміратская газета "The National".

Сіамські близнята Сафа і Маруа народилися зрощеними в районі живота і нижньої частини грудей. Дівчатка були сполучені в районі кишечника і мали одну печінку на двох. Їх розділення стало можливим завдяки допомозі саудівського короля, що оплатив всі витрати по проведенню втручання.

У операції, що пройшла у суботу, брали участь 17 лікарів. Лікар, який керував бригадою хірургів Абдула Рабех (Abdullah al Rabeeah) більше всього побоювався за стан здоров`я Маруа, яка страждає від важкої вродженої вади серця. Проте, операція пройшла без ускладнень і закінчилася навіть раніше запланованого часу.

В даний час дівчатка знаходяться в реанімації. Через добу після операції стан Сафи стабілізувався, дитина вже розплющила очі. Стан її сестри Маруа, що страждає від захворюванням серця, залишається критичним, повідомили лікарі.

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