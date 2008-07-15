Скоро ми зможемо жити і бути здоровими 100 років

Через 10-15 років з`являться пігулки, прийом яких дозволить людям жити мінімум до 100 років і довше, зберігаючи при цьому міцне здоров`я і ясний розум. З таким прогнозом виступив доктор Том Перлс. Він очолює групу учених, які провели в штаті Нью-Гемпшир дослідницьку роботу під назвою "Sentenarian study" з метою виявити чинники, що гарантують людині довге і здорове життя.

"Це як виграти в лотерею. Замість одного-двух номерів вам треба правильно відгадати сім номерів", - відзначив доктор Перлс в інтерв`ю телекомпанії Си-Ен-Ен. Основну увагу він і його помічники приділяють вивченню способу життя і персональних даних довгожителів. Серед учасників програми "Сентенаріан" - 113-річна Мері Джо Рей, що займає 12-й рядок в світовому списку найстаріших жителів планети. Учені з`ясували, що вона належить до виключно рідкісної категорії людей, від природи наділених особливим "супергеном". За відсутності шкідливих звичок він практично гарантує людині здорове життя до 110 років і довше, причому це передається по спадку. "Носії такого гена зустрічаються один раз на 7 млн. чоловік", - відзначив Перлс.

За його словами, і звичайній людині в принципі нічого не заважає жити до 80 років, але в сучасному світі дуже рано починають розвиватися сердечно- судинні захворювання, хвороба Альцгеймера і інші хвороби. Вони якраз і створюють основні проблеми. Можна, звичайно, підтримувати здоровий спосіб життя, але він не забезпечує можливість дотягнути хоч б до ста років. А "суперген" уповільнює природний процес старіння організму і захищає його від захворювань, властивих в старості, підкреслює Перлс.

Поки диво-пігулка розробляється, доктор радить охочим дожити до 100 років "не палити, не пити багато алкоголю, контролювати вагу, регулярно виконувати фізичні вправи і не піддаватися стресу". Рецептом довголіття Мері Джо Рей стало регулярне "вживання молока і відсутність хвилювань", упевнена внучка довгожительки Кетрін Рей.

ami-tass.ru